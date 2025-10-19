Se mantienen en paro en el Monte de Piedad

Por graves violaciones al contrato colectivo de trabajo anual, persiste la huelga de los trabajadores en contra de Nacional Monte de Piedad, por lo que continúan con las banderas rojinegras desde el primero de octubre en demanda de una solución en todos los establecimientos, uno de los cuales se encuentra en conocido centro comercial.

Apenas en febrero del año pasado la clase trabajadora había realizado otra huelga a nivel nacional, en demanda de aumento ya que tenían varios años sin incremento salarial salarial.

De acuerdo con la versión de los trabajadores afectados, la institución no ha cumplido con su compromiso violando muchas de las cláusulas, por lo que tuvieron que aplicar este procedimiento para tratar encontrar una solución.

Informaron que en su momento se dio a conocer a las autoridades el problema laboral, por lo que este asunto se encuentra ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México.

Comentaron que por respeto a las normas y disposiciones vigentes, los trabajadores afectados por el incumplimiento de contrato están realizando guardias, aún cuando la institución se encuentra cerrada, con las cortinas abajo.

La vez anterior, cuando estalló la huelga el año pasado, el conflicto duró un mes, por lo que a clase trabajadora dijo que está dispuesta a seguir con las banderas rojinegras hasta sus últimas consecuencias, ya que no tienen otra opción para exigir el cumplimiento de las cláusulas del contrato.

Despidos injustificados, acoso y violaciones contractuales han sido denunciadas por el liderazgo sindical, lo cual es rechazado por la institución, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza gestiones para que ambas partes lleguen a un pronto arreglo.