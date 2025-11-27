Alertan con un ´trafitambo´ el peligro de enorme hoyo

Restos de un trafitambo colocados dentro de un enorme hueco sobre la carretera es lo que por meses ha evitado que ocurran graves accidentes automovilísticos sobre la calle Tren de las Mujeres, ubicada a la altura de la colonia Aquiles Serdán Uno.

Conductores refieren que, debido a que las rejillas que se encontraban instaladas en lo que parece ser una alcantarilla, desde hace meses desaparecieron, sin que fueran reemplazadas, dejando al descubierto un enorme orificio a un costado del camino.

¿Qué ocurrió?

Pensé que se trataba de una concurrida vialidad y a escasos metros se encuentran realizando trabajos de reparación personal de obras públicas; este problema continúa sin ser atendido. Al respecto, ciudadanos, quienes transitan por esta zona, piden una solución a esta situación.

"Tiene meses, eso tiene meses ahí, y pues ahorita sí lo podemos ver, hay luz, pero de noche no se aprecia bien y sí han ocurrido varios accidentes; yo creo que sí estaría bien que ya le pusieran cuidado las autoridades y repararan ahí lo que haga falta", expresó Sebastián Rodríguez, quien refirió que recorre el lugar a diario.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación en la carretera Aquiles Serdán. Los conductores continúan exigiendo atención inmediata para evitar más incidentes.

La falta de acción por parte de las autoridades locales ha generado un clima de inseguridad entre los automovilistas que utilizan esta vía diariamente. Es fundamental que se tomen medidas para reparar la alcantarilla y garantizar la seguridad de los ciudadanos.