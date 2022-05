"Hoy es un día para recordar la dignificación del trabajo"

El sector obrero cetemista de Reynosa al conmemorar El Día del Trabajo , dejó en claro que este día no es para celebrar sino para recordar todo aquello que no se ha podido lograr de los gobiernos como es la dignificación del trabajo para todos los mexicanos.

"Hoy hay que señalar, denunciar y acabar con las malas prácticas de abogados mañosos que con la complicidad de autoridades laborales tuercen la ley", dijo en mensaje Reynaldo Garza Elizondo, secretario general de la FTR-CTM de Reynosa, ante poco más de 3,000 obreros reunidos ayer domingo en un balneario local.

Más adelante advirtió que la autonomía sindical, el derecho de huelga y la contratación colectiva, no se tocan, no se manipulan, no se negocian.

Al referirse a Reynosa, apuntó que se necesitan mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, acceso a salud digna y pago de salarios justos.