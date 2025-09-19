Listos los reynosenses para alerta vía celular

En respuesta la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional y la invitación de la Coordinación Estatal en Tamaulipas, hoy a medio día se llevará a cabo el Segundo Simulacro de Protección Civil en la ciudad de Reynosa y la entidad con la participación de las dependencias de gobierno y la ciudadanía.

En Tamaulipas llegará una alerta masiva de incendio urbano a los celulares como parte del simulacro, pero se pide a la ciudadanía que no se alarmen porque es una medida de prevención para evitar tragedias. Esto es para medir el tiempo de respuesta ante una contingencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil a cargo de Luis Gerardo Gonzalez de la Fuente, informó que la principal hipótesis de emergencia será de siniestro urbano que sonará en celulares.

HIPÓTESIS

Aunado a ello, las otras hipótesis emergencia son conato de incendio, fuga de gas, inundaciones, derrame de hidrocarburos y amenaza de explosión, entre otras.

A través de Protección Civil estatal se exhorta a las todas familias y a la comunidad para que estén preparados ante este simulacro de prevención.

Con el propósito de que cuando se registre alguna contingencia o eventualidad las personas estén conscientes de las tareas urgentes que hay que desempeñar para proteger, salvaguardar vidas.

Entre las dependencias que participarán se encuentran elementos de Protección Civil, bomberos, elementos de de seguridad pública, personal de PEMEX, grupos de auxilio, brigadistas y voluntarios, entre otros.

Está programado que el denominado Segundo Simulacro Nacional se lleve a cabo al medio día en los 43 municipios, por lo que se hace un exhorto a toda la población para que estén conscientes de que sólo se trata de un simulacro.

REGISTRO

A nivel estatal se tiene el registro de 1, 260 inmuebles inscritos en todo el estado, de los cuales 502 son federales, 48 estatales, 27 municipales y 638 del sector privado, además de la participación estimada de 70, 728 personas.

El propósito de fomentar la cultura de la protección civil entre la población para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de as unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia o desastre, agregó Gonzalez de la Fuente.

Destacó que durante la actual administración que encabeza el Gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha puesto especial empeño en desarrollar acciones orientadas a disminuir as afectaciones en caso de accidentes o ante el impacto de fenómenos perturbadores.

En el ámbito estatal, las acciones preventivas se realizan gracias trabajo coordinado entre diversas dependencias, con el respaldo del secretario general, Hector Joel Villegas Gonzalez, haciendo sinergia para beneficio de las y los tamaulipecos, agregó el funcionario.