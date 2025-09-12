Cero muertes por embarazo reportan en Materno Infantil

Cero muertes maternas de manera directa atribuibles al embarazo o a la atención médica en este tipo de casos, se han registrado en el Hospital Materno Infantil de Reynosa a lo largo del año 2025.

"En 2024 también el saldo fue similar y esto tiene un gran significado para nosotros quienes seguimos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos tanto personal médico, de enfermería, entre otros más", dijo Eduardo López Torres, director de la unidad hospitalaria en mención.

Es menester aprovechar la ocasión para hacerles una invitación a todas las mujeres que están en proceso de embarazo para que acudan a sus citas médicas mensuales a efecto de detectar oportunamente alguna posible complicación que ponga en riesgo la salud tanto de la madre como del bebé.

