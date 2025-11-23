Conmemoran el Día del Prematuro en el Materno

Con sencillos pero significativos eventos se conmemoró el Día Mundial del Prematuro en el Hospital Materno Infantil de Reynosa.

Cada año se conmemora la fecha para visibilizar la situación de los bebés nacidos antes de tiempo así como la importancia de ofrecerles atención neonatal de calidad.

¿Qué ocurrió?

Al exterior de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos se adornó con globos en color morado, lo mismo que algunos tramos del área de consulta externa de la propia unidad hospitalaria, por ese motivo. Ese tipo de color se utiliza para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los bebés prematuros y sus familias. Autoridades del nosocomio que dirige Eduardo López, dijeron que el color morado representa la sensibilidad y la singularidad de esta causa.

A nivel mundial, uno de cada diez bebés nace antes de tiempo. Médicos, enfermeras y demás personal que presta sus servicios en dichas áreas, hicieron saber a quienes esperaban turno para consulta, sobre el tema relacionado con los prematuros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Día Mundial de la Prematuridad es una celebración anual que tiene lugar el día 17 de noviembre desde el año 2009. De igual manera, eventos similares se llevaron a cabo en el Hospital General de Reynosa.