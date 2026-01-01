Reynosa

Nace la primera bebé del 2026 en Tamaulipas en Reynosa

Condiciones de salud de la madre y la bebé
En el Hospital General de Zona (HGZ) del IMSS en Reynosa nació la primera bebé del 2026 en Tamaulipas. De acuerdo con la información, la madre dio a luz a las 05:42 horas de este jueves 1 de enero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Tamaulipas dio a conocer que se dio la bienvenida al primer bebé del 2026 en el HGZ 15 de Reynosa. Detallaron que nació a las 05:42 horas, con un peso de 3 kilos con 615 gramos y talla de 51 cm.

Tanto la mamá como la bebé están en buenas condiciones, listas para ser dadas de alta y retirarse a su casa.

