Nace la primera bebé del 2026 en Tamaulipas en Reynosa

En el Hospital General de Zona (HGZ) del IMSS en Reynosa nació la primera bebé del 2026 en Tamaulipas. De acuerdo con la información, la madre dio a luz a las 05:42 horas de este jueves 1 de enero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Tamaulipas dio a conocer que se dio la bienvenida al primer bebé del 2026 en el HGZ 15 de Reynosa. Detallaron que nació a las 05:42 horas, con un peso de 3 kilos con 615 gramos y talla de 51 cm.

Tanto la mamá como la bebé están en buenas condiciones, listas para ser dadas de alta y retirarse a su casa.