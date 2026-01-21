Promociona la SET horas adicionales para maestros

La Secretaría de Educación de Tamaulipas emitió la convocatoria para que maestras y maestros con plaza de hora-semana-mes, participen en el Proceso de Promoción a Horas Adicionales en Educación Básica correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la información oficial, este proceso tiene como objetivo reconocer el trabajo docente y ampliar las oportunidades laborales del personal educativo que cumple con los requisitos establecidos.

La convocatoria está dirigida a docentes que cuenten con nombramiento definitivo y que deseen participar de manera voluntaria en el proceso de promoción, siempre que cumplan con el perfil profesional requerido para la asignatura, tecnología o taller que imparten dentro del nivel de educación básica.

Como parte del procedimiento, las maestras y maestros deberán realizar su cita para el registro del 2 al 8 de febrero de 2026, ingresando a la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, administrada a nivel federal.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas reiteró que este proceso se desarrolla en coordinación con las disposiciones federales en materia educativa, garantizando condiciones de igualdad para todas y todos los participantes, así como certeza en cada una de las etapas.

Autoridades educativas señalaron que la promoción a horas adicionales forma parte de la estrategia para fortalecer la educación básica, al permitir una mejor distribución de la carga académica y aprovechar la experiencia del personal docente frente a grupo.



