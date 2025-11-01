Todo listo para que dé inicio el horario invernal

A partir de este domingo 02 de noviembre dara´ inicio el horario de invierno en la franja fronteriza.

Las autoridades federales recomiendan atrasar una hora los relojes antes de ir a dormir hoy sa´bado, para despertar el domingo 2 de noviembre con el nuevo horario y evitar confusiones durante las actividades cotidianas.

El ajuste puede realizarse desde las 10:00 de la noche del sa´bado, especialmente en dispositivos analo´gicos o aparatos que no actualicen automa´ticamente su hora.

¿En qué municipios aplica el cambio de horario?

El cambio del fin del horario de verano, aplica solamente para 33 municipios de la zona fronteriza, con el objetivo de mantener sincroni´a con las comunidades vecinas de Estados Unidos y aprovechar mejor la luz natural durante el an~o.

En el caso de Tamaulipas, el cambio aplicara´ en Reynosa, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alema´n, Camargo, Gustavo Di´az Ordaz, Ri´o Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

De igual forma en algunas ciudades de Coahuila, en Baja California, algunos municipios del estado de Chihuahua y en Nuevo Leo´n el cambio aplica en los municipios de Ana´huac y Los Aldama.



