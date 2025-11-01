Inicia mañana domingo el Horario de Invierno

A partir de este domingo 02 de noviembre dará inicio el horario de invierno en la franja fronteriza.

Las autoridades federales recomiendan atrasar una hora los relojes antes de ir a dormir hoy sábado, para despertar el domingo 2 de noviembre con el nuevo horario y evitar confusiones durante las actividades cotidianas.

El ajuste puede realizarse desde las 10:00 de la noche del sábado, especialmente en dispositivos analógicos o aparatos que no actualicen automáticamente su hora.

El cambio del fin del horario de verano, aplica solamente para 33 municipios de la zona fronteriza, con el objetivo de mantener sincronía con las comunidades vecinas de Estados Unidos y aprovechar mejor la luz natural durante el año.

En el caso de Tamaulipas, el cambio aplicará en Reynosa, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

De igual forma en algunas ciudades de Coahuila, en Baja California, algunos municipios del estado de Chihuahua y en Nuevo León el cambio aplica en los municipios de Anáhuac y Los Aldama.



