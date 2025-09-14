Una lucha contra la apatía y corrupción

Hoy, el enemigo no tiene uniforme ni un fusil, los desafíos en nuestros tiempos se presentan en forma de desigualdad, injusticia, corrupción y apatía", afirmó el capitán primero de caballería del Estado Mayor, Jesús Eduardo Salinas Cortez, en la ceremonia de conmemoración del 178.° aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Luego de realizar los honores correspondientes al comandante de la octava zona militar, Guillermo Arellano Morales, y pase de lista en honor a los Niños Héroes, se continuó con el programa y fue el capitán primero de caballería del Estado Mayor, Jesús Eduardo Salinas Cortez, quien se encargó de dirigir un discurso a los presentes:

"Hoy es un día para que en cada escuela y en cada rincón de nuestra patria recordemos y honremos una de las páginas más valientes y dolorosas de nuestra historia, la defensa del castillo de Chapultepec en 1847. Es un día para recordar el espíritu indomable de los niños héroes, aquellos jóvenes cadetes que con apenas la edad de la adolescencia se dijeron guardianes de la soberanía nacional. Muchos de nosotros hemos crecido con los nombres de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia, nombres de más que una simple lista, solo un eco de gallardía del deber y del amor incondicional a la patria. No fueron elegidos para ser héroes. Su actuar fue la respuesta espontánea en un momento de crisis, el resultado de una convicción que superó al miedo el castillo de Chapultepec. Ese día no solo era una fortificación, era un símbolo, la defensa de sus muros, era la defensa de nuestra identidad, de nuestra bandera y de la dignidad de todo un pueblo en un mundo donde la juventud, a menudo, es percibida como inexperta o frágil. Estos jóvenes no solo demostraron que la valentía no tiene edad y que el patriotismo no se mide por años, sino por la fuerza del corazón; su sacrificio nos enseña que la libertad no es un refugio, es una conquista constante, nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de cuidar, defender y construir la nación que soñamos".

Asimismo Salinas envío un mensaje y reiteró: " Hoy, el enemigo no tiene un uniforme ni un fusil, los desafíos en nuestros tiempos se presentan en forma de desigualdad, injusticia, corrupción y apatía, recordar a los niños héroes, no es sólo mirar al pasado, es sobre todo mirar el futuro con la misma determinación y interesa que ellos tuvieron es preguntarnos que estamos haciendo nosotros para defender a México la defensa de la patria, hoy es construir una sociedad más justa, donde las oportunidades no sean un privilegio sino un derecho la defensa de la patria es educar a nuestras niñas y niños con valores de respeto, honestidad y amor a su tierra, la defensa de la Tierra es trabajar día a día con igualdad, aportando lo mejor de nosotros mismos".

Continuando con el programa, alumnos de la escuela militarizada participaron con un poema acompañados de la Banda de Guerra; posteriormente, se ejecutó una salva de fusilería para honrar héroes patrios, para finalizar con una guardia de honor en el Hemiciclo a los Niños Héroes de Chapultepec.