Conmemoran Gesta Heroica de los Niños de Chapultepec

Con gran solemnidad y respeto, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En el décimo noveno regimiento de caballería, autoridades militares y funcionarios municipales se dieron cita junto a estudiantes del bachillerato militarizado para rendir homenaje a la valentía y sacrificio de estos jóvenes héroes. La ceremonia fue un emotivo recordatorio de la importancia de la historia y el legado de aquellos que dieron su vida por la patria.