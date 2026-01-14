Reportan persona sin vida en la 15 de enero

El Mañana/ Staff.- Una persona sin vida fue encontrada en las inmediaciones de la colonia 15 de enero de Reynosa, tras un reporte recibido por el 911.

De acuerdo a lo señalado, se trata de un masculino que aparentemente presentaba algunas lesiones en su cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la calle 23 de diciembre del mencionado sector, en donde encontraron el cuerpo sin vida de esta persona, dando parte a las autoridades de seguridad.

Vecinos del lugar refieren que el hoy occiso es un individuo en situación de calle que comúnmente dormía en esta calle, por lo que se les hizo extraño ver que no se movía de un colchón, por lo que optaron por llamar a la línea de emergencia.

Así mismo, elementos de la Guardia Estatal y Fiscalía General llegaron al sitio para acordonar el área y realizar las indagatorias pertinentes; Cabe resaltar que la calle 23 de diciembre se encuentra cerrada y se espera permanezca así por un par de horas en lo que se realiza el levantamiento del cadáver para efectuar la necropsia de ley.

La circulación fue cerrada en espera de las investigaciones