Historia de Derek en su lucha contra el cáncer

Para mí fue casi un golpe a la realidad, porque todos escuchamos la palabra cáncer, pero pues nunca pensamos que lo iba a tener directamente, pero cuando ya que tu hijo lo tenga, ya es una batalla muy difícil, tanto para los papás, los abuelos, los hermanos y los familiares cercanos", dijo Filiberta Martínez Gaona, madre de Derek Leonel Torres Martínez, paciente de cáncer infantil.

En el marco del Mes de Concientización Sobre el Cáncer Infantil, la historia de Derek, un niño de apenas cinco años, se convierte en un testimonio de esperanza y superación para las familias que enfrentan esta enfermedad, pero también un llamado a la prevención.

Filiberta Martínez Gaona, recuerda que todo comenzó en 2020, cuando al cambiarle el pañal notó un pequeño abultamiento en su costado derecho que terminó por convertirse en una larga batalla contra un diagnóstico devastador: hepatoblastoma, un tumor maligno en el hígado y metástasis en los pulmones.

La detección se complicó debido a las restricciones de la pandemia, lo que retrasó la atención médica oportuna, después de recorridos por diversos hospitales en Reynosa, la familia finalmente logró trasladarlo a Monterrey, donde se le detectó un tumor que había explotado, contaminando otros órganos y provocando metástasis en los pulmones.

En ese entonces Derek con cerca de un año de edad, enfrentó cuatro quimioterapias, cirugía mayor y el uso de catéteres, con riesgos de infecciones y complicaciones que alargaron aún más el proceso.

"Gracias a Dios, al medicamento y a los doctores, todo se pudo lograr, salió adelante y no fue necesario otra cirugía porque si con las quimioterapias no disminuían esas bolitas iba a entrar de nueva cirugía, pero como el medicamento que le puso el oncólogo fue casi el triple de dosis, fue lo que le ayudó, fue prácticamente un año lo que pasó, porque el catéter que le pusieron se contaminó", dijo.

Derek hoy acude periódicamente a consultas de seguimiento en Monterrey, donde se evalúa que no haya brotes que indiquen el regreso del cáncer.

"Ahorita actualmente se encuentra bien, estamos asistiendo a Monterrey desde el año pasado cada cuatro o seis meses, vamos una vez por semana, cada lunes son cuatro lunes, o sea es como un mes, es para ver que no haya un brote que regrese de nuevo, porque como le comenté, el tumor reventó y pues contaminó sus órganos", expresó.

UN MILAGRO DE VIDA

La madre de familia le da un beso a su hijo, mientras hace un llamado a los padres de familia a no conformarse con un solo diagnóstico y buscar siempre segundas opiniones médicas.

"Que no cometan el error de quedarse con un diagnóstico, que si tienen el presentimiento de que algo no está bien, vayan con un doctor, con tres, cuatro doctores, con los que puedan ir, porque a veces dan malos diagnósticos y a veces es un poco tarde, yo lamentablemente me quedé con el diagnóstico de ese médico pediatra, no busque otra opción también porque como le comenté era tiempo de pandemia, estaba todo más restringido, pero gracias a Dios aquí está Leonel siendo un milagro de vida".

PREVENIR

La madre de familia, recalca la importancia de detectar los signos de alarma, para atender a tiempo.