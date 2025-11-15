Preparan Programa Paisano ante cercanía de diciembre

Para dar la bienvenida a los connacionales, el Programa Héroes Paisanos en la temporada de Invierno 2025 arrancará el próximo día 28 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta al 8 de enero del próximo año nuevo 2026 como parte de la movilidad tradicional de esta época de fin de año.

Esto es resultado de los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno para dar la bienvenida a miles de connacionales en esta época.

El propósito de este esfuerzo conjunto es garantizar que las y los paisanos que visitan México en la actual temporada, transitarán por los municipios, Tamaulipas y el país con seguridad y reciban información y atención oportuna durante su estancia en el territorio nacional.

Con ello el Programa Héroes Paisanos garantiza que el ingreso, tránsito y salida de los connacionales por territorio mexicano sea con absoluta garantía de sus derechos.

¿Cuál es el contexto del operativo?

En este contexto, autoridades comisionadas en la garita del puente internacional consideran que es inminente en esta época de fin de año, el arribo en próximos días de miles de paisanos que cruzarán por la frontera hacia nuestro país.

A más tardar el día 28 del presente mes se proyecta la instalación del Módulo dentro del Programa Héroes Paisano, en la garita del puente internacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración. En Reynosa, el jefe de Repatriación del INM es el Dr. Alan Castillo Leal, quien se espera convoque a las autoridades del sector salud cuando se dé la apertura oficial del módulo dentro del Programa Héroes Paisanos.

¿Qué acciones se están tomando?

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Tamaulipas se prepara en coordinación con los tres niveles de gobierno para recibir a partir del día 28 del presente mes a miles de connacionales durante el próximo Operativo "Héroes Paisanos" Invierno 2025.

A nivel oficial, el operativo del gobierno federal a través del INM del Programa Héroes Paisanos en coordinación con las diferentes dependencias, se llevará a cabo del 28 de noviembre al 8 de enero de 2026.

En fecha reciente, el gobernador Américo Villarreal presidió una reunión de trabajo acerca del próximo inicio del Programa Héroes Paisanos. Durante el evento se establecieron las bases y los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar que las y los paisanos que visiten México en estas fechas, transiten en el territorio con plena seguridad y reciban atención oportuna durante su estancia.