Participa la Coparmex en el foro internacional

Hoy viernes se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el denominado "Foro Internacional La Conciliación Laboral como Motor del Bienestar y Crecimiento Económico".

En representación de COPARMEX Reynosa participará el presidente de este organismo, Heberardo González Garza, en el panel 6.

Lo anterior, atendiendo la invitación de la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, Elke Tepper García.

Antes de viajar, el dirigente empresarial Heberado González Garza, informó que "mañana (este viernes) estaré participando en el Primer Foro Internacional Laboral organizado por el Centro Laboral de Jalisco".

Tendré la gran oportunidad de participar en el Panel (6) Derechos Humanos, Un Enfoque Multinstitucional, recalcó.

Es un honor llevar la voz de COPARMEX Reynosa a este Congreso Internacional, apuntó el dirigente González Garza.

"Estoy más convencido que nunca que la dignidad humana construye la empresa", expresó.

En un oficio de invitación enviado al Lic. Heberardo González Garza, fechado en Zapopan, la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, le informó que su participación "será de gran relevancia para enriquecer las discusiones y aportar a la consolidación de la conciliación laboral".

Con este tipo de actividades -añadió- generamos espacios de análisis y reflexión sobre avances y retos de la conciliación en México y otros países, en donde exista un intercambio de exigencias y propuestas".

El propósito es fomentar acciones de coordinación entre las entidades federativas y el sector experto en la materia, fortaleciendo así la solución a los conflictos, a través de la conciliación y logrando generar un bienestar social entre trabajadores y empleadores, destacó la Directora Tepper García.

Participarán en el foro especialistas de México, Estados Unidos, Canadá y Argentina.