¿Hay vacío de poder?

Ayer se cumplió un mes desde que en la ciudad de Reynosa se quedó con un alcalde sustituto al frente, y hasta el momento no hay fecha definida para que Carlos Peña Ortiz, electo el pasado junio del 2021, regrese a ejercer sus funciones como presidente municipal.

Esta versión ha sido expuesta por el alcalde sustituto José Alfonso Peña Rodríguez, quien ya había fungido en este cargo durante la pasada administración, y también por el secretario general del Ayuntamiento Marquez Sánchez.

La solicitud y aprobación de licencia de Peña Ortiz, surgió luego de que se diera a conocer a través de la fiscalía anticorrupción, que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 23 de mayo, EL MAÑANA presentó en exclusiva al acta de cabildo con la que Peña Ortiz pediría licencia, y un día después la decisión quedó aprobada a través de un encuentro privado, donde se rindió protesta al interino.

Pero de acuerdo a la fiscalía estatal, la orden de aprehensión fue girada desde el 18, es decir 5 días antes de que se emitiera algún documento municipal.

APARECE... EN REDES

Tras la polémica de su licencia, el alcalde apareció en redes sociales, a través de videos donde saludaba a la gente de Reynosa y se refería a su situación legal como "Que los perros sigan ladrando", luego el 29 de mayo compartió fotografías y videos de un acto de graduación en la universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Desde ahí, portando una toga y encima una cuerda tamaulipeco volvió a referirse la orden de aprehensión, aludiendo que era un regalo de gobernador del estado.

El funcionario con licencia presumió el 3, 4 y 5 de junio que se encontraba en Reynosa, e incluso en sus redes se le veía saludando entre la Peatonal Hidalgo, plaza principal, vías del ferrocarril, Plaza de la República y otros puntos, comprando aguas frescas y paletas.

Pero el día de las elecciones donde se renovó la gubernatura de Tamaulipas, Peña Ortiz acudió a una casilla especial para votar, evitando acercamientos.

HERMETISMO EN EL CABILDO

Los miembros del Cabildo han pasado desapercibido el tema de licencia del alcalde, sin referirse a ello como algo ilegal o que viole reglamentos, y ante la reciente aparición de casos Covid-19 no se han brindado declaraciones.

Incluso en el último encuentro público donde se hizo referencia a que el alcalde con licencia Carlos Peña Ortiz había enviado un oficio para anunciar que está contagiado Coronavirus y además problemas gástricos, ninguno de los regidores ni síndicos hicieron comentarios.

ÚLTIMA HORA

Reaparece ´Makito´... ¡sin Covid!

Aunque Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia de esta ciudad fronteriza, no se ha incorporado a su puesto, y el jueves notificó al Cabildo que continuaría ausente porque estaba contagiado de Covid-19, el edil sostuvo este viernes una reunión con miembros de su gabinete.

La abrupta reaparición del presidente municipal con licencia colocó al Ayuntamiento en un conflicto jurídico porque actualmente está en funciones el alcalde interino Alfonso Peña Rodríguez.

De esta manera, entre el encubrimiento del Cabildo y el hermetismo sobre su supuesta enfermedad, la ciudad de Reynosa tiene actualmente... ¡dos alcaldes en funciones!

El encuentro fue confirmado por el encargado de despacho de Seguridad Pública, Mario Soria Stamatio, quien al ser cuestionado sobre el regreso del alcalde y los temas que se abordaron en la reunión, refirió que sería el equipo de comunicación social quien se encargaría de brindar la información.

De la reunión, Peña Ortiz divulgó en su página de Facebook una fotografía en la que se ve a él, y al menos a ocho miembros de su gobierno sentados alrededor de una mesa.

Pese a estar presuntamente contagiado de Covid, Carlos Peña y sus colabores -excepto una mujer- se reunieron sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia, en desacato a los severos protocolos sanitarios establecidos por la alerta epidemiológica que mantiene a Reynosa en semáforo rojo.

ENCUESTA VIRTUAL DE EL MAÑANA

´Está cobrando de gratis; dejó al pueblo hundido´

Ya transcurrió un mes desde que fue aprobada la licencia del alcalde Carlos Peña Ortiz y todavía no hay fecha para que aparezca ante el hermetismo de los regidores.

Durante los últimos tres días, EL MAÑANA realizó una encuesta virtual para conocer la opinión de los lectores acerca si es necesario o no, que el alcalde con licencia Carlos Victor Peña Ortiz regrese a sus funciones.

A través de la pregunta"¿Te gustaría que ya regresara a retomar sus funciones al frente de Reynosa?".

De las 173 participaciones, la mayoría contestó no, al contabilizar 113 votos, mientras que solo 42 dijeron si.

El resto dejó la opción abierta o refirieron que era un asunto sin importancia.

A través de las redes sociales, los lectores hicieron comentarios: "No, ni falta hace", ´´Está cobrando de gratis´´, "Defraudó a Reynosa porque toda la gente que votamos por él, confiamos en un cambio y dejó al pueblo hundido en el abandono", "Yo no sé quien pudo votar por él, tomó licencia y ya se cumplió lo que dice la ley, pero a él no le interesa la gente de Reynosa, solo sus viajes al otro lado".

Mientras que otros referían: "Pues tiene que cumplir y si no para que tomó el papel de presidente, necesitamos que llegue a Reynosa que de la cara, sino que renuncie y le deje el camino libre a otro", "Es una burla para los ciudadanos, solo se la ha pasado haciendo videos en redes burlándose, nunca se ha defendido de nada de lo que han dicho, lo agarra a broma".

Cabildo, sumiso; debe el Congreso intervenir

El alcalde tiene derecho una sola ocasión al año de solicitar un permiso por ausencia por hasta 15 días

Por Hugo Reyna

{"quote":"La ausencia de autoridad en Reynosa es con ausencia injustificada del alcalde... el Cabildo incurrió en violación al Código Municipal al expedir una licencia indefinida". Oscar Aldrete García, Catedrático y politólogo"}

El catedrático y politólogo Oscar Aldrete García aseguró que la prolongada ausencia del alcalde con licencia Carlos Peña Ortiz solamente ha derivado en un vacío y ausencia de autoridad lo que repercute en la toma de decisiones e iniciativas de beneficio para la ciudad y sus habitantes.

En un minucioso análisis, el entrevistado refiere a EL MAÑANA que ni aun el alcalde sustituto (Alfonso Peña Rodríguez) puede ostentar más ese estatus, pues sus 15 días legalmente previstos en la Ley para cubrir a quien solicitó licencia, ha concluido y no puede continuar asumiendo dicho cargo, pues estaría violando la Ley.

´´De origen la licencia expedida y aprobada a Peña Ortiz por el Cabildo de Reynosa el pasado 24 de mayo, fue abiertamente ilegal, pues se violó el Artículo 33 del Código Municipal, en donde el alcalde tiene derecho una sola ocasión al año de solicitar un permiso por ausencia por hasta 15 días´´, precisó.

Empero, dicho plazo no puede ser prorrogado, por lo que el pasado 8 de junio debió notificar su reingreso a sus actividades como presidente municipal de Reynosa, no ocurrió así y han transcurrido 10 días mas, por lo que ahora el Ayuntamiento de encuentra en "Falta", término jurídico con el cual alude a que no hay una autoridad al frente del gobierno.

El plazo de tiempo de dicho permiso -aun violando la norma al establecerse como indefinida- ha concluido, no existe fundamento para extender aún más la ausencia de Carlos Peña Ortiz, por lo que entonces el Congreso del Estado debe intervenir dentro de sus facultades y resolver, a través de una terna o imponer a un presidente municipal sustituto que cumpla el periodo oficial.