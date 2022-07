Presionan por terna

Al considerar que es obligación del Cabildo local generar una terna para enviarla al Legislativo al no existir gobernabilidad en la ciudad de Reynosa, el presidente del Congreso de Tamaulipas , Félix Fernando García Aguiar, aseguró que en el municipio de Reynosa no hay condiciones de autoridad municipal por el proceso jurídico que se lleva en contra de Carlos Peña Ortiz, quien también tiene una orden de aprehensión en su contra.

"No existe la gobernabilidad, ha sido la constante en días pasados que existen las evidencias, precisamente por un proceso que se origina por un personaje de Morena, y que ante las instancias es citado Carlos Peña Ortiz, fue derivado de una investigación por enriquecimiento injustificado", acotó.

"Estaremos atentos de la propuesta que genere el Ayuntamiento para en su caso respaldarlo", insistió el diputado panista de Nuevo Laredo al considerar que es obligación del Cabildo local generar una terna para enviarla al Congreso al presentarse una crisis de gobernabilidad en Reynosa.

El Código Municipal del Estado de Tamaulipas en su Artículo 38, Fracción X, establece que un miembro del Ayuntamiento puede ser suspendido de su cargo "cuando se haya dictado en su contra auto de formal prisión o estar sujeto a juicio político; en estos casos la suspensión será temporal entre tanto se resuelve su situación jurídica".

En cambio, el diputado presidente señaló que Peña Ortiz no es el alcalde de Reynosa, ya que se nombró a su suplente, por lo que se debe enviar la terna al Congreso por el Cabildo, al haber un vacío legal sobre la justificación de la licencia otorgada a Carlos.

"De ahí se deriva que se pueda nombrar por el Ayuntamiento, o por la presión que se dice tener como bien comentaban del Estado, de eso no tengo ningún comentario. Eso tendrá que decirlo quien se sienta afectado", respondió sobre los trascendidos que se ofreció dinero a regidores y síndicos de Morena para presentar la terna y destituir a Peña Ortiz.

HAY REBELDÍA

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que la ingobernabilidad en Reynosa se originó por la desobediencia de Peña Ortiz al citatorio de un juez para aclarar el presunto enriquecimiento ilícito al adquirir un terreno de mil 500 hectáreas por un valor catastral de 15 millones de pesos cuando no contaba con ingresos propios, generando la liberación de una orden de aprehensión en mayo del 2022.

Señaló que Reynosa es uno de los municipios más importantes de Tamaulipas, generando que la sociedad demande un alcalde presente, y el Congreso del Estado hará lo que esté a su alcance dentro de su esfera de competencias.

En este escenario, el Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas también ha presionado al Cabildo de Reynosa a enviar una terna al Congreso del Estado para iniciar con el procedimiento de destitución de Carlos Peña Ortiz como presidente municipal.

En reciente conferencia de prensa, el presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, acompañado de los diputados Daynia Aguilar y Raúl Luévano y la regidora Denisse Ahumada Martínez, hizo un llamado a los regidores y síndicos del Ayuntamiento de Reynosa, de Morena y el resto de los partidos políticos, a no dejarse amedrentar y llevar el procedimiento como lo establece la ley.

"Le exigimos al Cabildo que si se siente amenazado, amedrentado, que lo hagan, ellos no fueron puestos por un alcalde, ya no hay alcalde, hoy no hay alcalde, que se sientan seguros", manifestó.

EL ALCALDE, ACORRALADO POR LA LEY...