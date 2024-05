Recuerdan plazo para las utilidades

El Mañana / Staff.- Hasta el 30 mayo tienen de plazo los patrones para cubrir a sus trabajadores el reparto de utilidades a que tienen derecho, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

"Tan sólo en Reynosa, el número de personas que está a la espera de recibir el dinero que les corresponde asciende a más de 200 mil", dijo Juan Salvador Portillo, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores en Reynosa.

No está de más recordarles a los dueños de negocios diversos, que tienen contratado personal, sobre la fecha límite para pagarles el mencionado reparto.

También es menester que estén enterados, sobre todo aquellos que aún lo desconozcan, que quienes pasen por alto la referida obligación serán multados por las autoridades competentes.

Hasta el momento no se tiene queja por cuanto a que haya casos en los que no se les ha entregado el dinero al que tienen derecho, pues no ha vencido aún la fecha establecida por la ley para su cobertura, pero estas podrían empezar a presentarse de junio en adelante.

Los trabajadores a los que no se le pague ese dinero o lo reciben de forma incompleta, cuentan con un plazo de un año contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para reclamarlo.





POR DERECHO

A los trabajadores les asiste el derecho constitucional de recibir sus utilidades, que no son otra cosa más que una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad que realiza.

El reparto debe hacerse antes del 30 de mayo de cada año en el caso de trabajadores que laboran para una persona moral (empresas), en tanto que quienes trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el dinero más tardar el 29 de junio.