Busca Hambretón romper récord de las donaciones





Instituciones educativas tanto públicas y privadas de Reynosa, así como empresas, se han unido a la campaña Hambretón 2025 que realiza el Banco de Alimentos, mediante la recolección de productos no perecederos destinados a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Como es de recordar, el 31 de este mes de diciembre concluye la campaña anual que se realiza para poder acopiar donaciones que servirán para ofrecer canasta básica a bajo costo.

Se puede donar: atún, frijol, sopas, cereales, azúcar, arroz, harina, aceite, lentejas, café, entre otros productos.

El Hambretón 2025 avanza con la expectativa de superar las metas de años anteriores, que es llegar a las 100 toneladas de alimentos.

El llamado a la ciudadanía y empresas, es a continuar participando en esta iniciativa que promueve la solidaridad y el trabajo conjunto en beneficio de quienes más lo necesitan.

El Banco de Alimentos, distribuye la canasta básica en comunidades de siete ciudades, incluyendo Reynosa, operando en diversos puntos de entrega.

OBJETIVOS

7

Ciudades donde el Banco de Alimentos distribuye canasta básica, incluida Reynosa.

100 toneladas

Meta de recolección de alimentos para la campaña 2025.

31 de diciembre

Fecha en que concluye la colecta anual.

+10

Productos ridos para donar: atún, frijol, arroz, aceite, azúcar, harina, sopas, cereales, café, lentejas, entre otros.



