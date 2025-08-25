Adelantan en agosto la fiesta de Halloween

En pasillos de supermercados y tiendas departamentales se observan disfraces, calabazas de plástico, máscaras, dulces y adornos para el hogar.

La colocación anticipada de estos productos busca aprovechar el interés de las familias y garantizar que haya tiempo suficiente para que los clientes elijan con calma lo que necesitan.

Los establecimientos esperan que, conforme se acerque octubre, las ventas se incrementen, principalmente en disfraces infantiles, decoración y golosinas para las tradicionales celebraciones de "dulce o truco".

Desde hace algunos años, los comerciantes adelantan las ventas, como lo que ha pasado con el pan de muerto que ya se ofrece al público.

Actualmente se encuentran activas las ventas escolares, antes del regreso a clases, pero los comercios ya tienen adelantada la venta de Día de Muertos y Halloween



