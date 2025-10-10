Magia de Halloween envuelve a la ciudad

Habitantes de esta ciudad han comenzado a adornar las fachadas de sus casas, empresas y comercios con figuras y adornos alusivos a la festividad de Halloween, con la creencia de proteger sus hogares de los malos espíritus y ahuyentarlos.

Así, decorar la casa es una forma de participar en la tradicional diversión de Halloween, indicándole a los vecinos y a los niños que dicha casa está lista para recibir a quienes pidan dulces o golosinas, acompañados de sus padres y familiares.

En este época, muchas personas creen que esta es una gran oportunidad de mostrar su creatividad e ingenio, transformando sus fachadas con decoraciones espeluznantes que contribuyen a renovar y cambiar la atmósfera de la calle, el barrio o la colonia donde viven.

Se cree que esta actividad permite alejar a los malos espíritus en la noche del 31 de octubre, creando una barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía.

Por esta razón algunas personas colocan calaveras y otros objetos tenebrosos para confundir a los espíritus malignos y hacerles creer que la casa ya está ocupada por fantasmas, evitando así ser molestados.

Los disfraces y las mascaras forman parte de esta estrategia para ocultarse de espíritus errantes. Cada elemento como se sabe tiene su propio origen y significado:

Las calabazas por ejemplo se utilizan para ahuyentar a los malos espíritus, es una tradición de los migrantes que llegaron a América. Por su parte los fantasmas y esqueletos representan los espíritus de los muertos, que se cree que regresan a la tierra en esta época del año

A su vez, las Telarañas y murciélagos simbolizan la oscuridad, las brujas y las criaturas de la noche, refuerzan un ambiente espeluznante.

A nivel mundial, la tradicional costumbre de Halloween se remonta a las antiguas tradiciones celtas de Samhain, que marcaba el fin del verano y la cosecha así como el inicio de la temporada de invierno.



