´Los Adams´, con 23 años disfrazando generaciones

Reynosa, una ciudad fronteriza que se ha caracterizado por mantener las tradiciones mexicanas, además de adoptar distintas celebraciones del vecino país. Halloween es una de ellas, misma que ha cobrado auge a lo largo de los años, volviéndose cada vez más popular entre sus residentes.

Este es el caso de la familia Adams, como popularmente se han dado a conocer en nuestra comunidad, un grupo de hermanos, quienes vieron una oportunidad de negocio y no la dejaron pasar, creciendo al grado de convertirse hoy en uno de los establecimientos más reconocidos de esta ciudad. "Cumplimos 23 años y 23 años, pues ya es casi una vida, casi completa. Y gracias, nosotros no seríamos nada sin la gente que nos apoya, amigos; aquí viene gente que nos dice que venían cuando eran niños, ya vienen con sus hijos, nos los presentan; aquí teníamos una bardita de malla ciclónica y ahí los colgábamos en las orillas, y ellos se acuerdan y nos da mucho gusto", refirió Ubaldo Cruz Rodríguez.

Contexto general

El transformarse en algún personaje animado, superhéroe o monstruo terrorífico por una noche llena de emoción, a quien disfrutan de esta celebración, "lo importante es que en tu evento que vayas a tener, te vayas bien cómodo, y pues lo importante es el disfraz; si tú tienes tu disfraz bonito, que te quede bien y que te llene a la vista, pues te vas a divertir en tu fiesta, que es lo más importante". Mencionó Rodríguez. Además de la noche de brujas, fiestas con alguna temática en especial, eventos navideños o noches mexicanas, también son su especialidad.

Decenas de comerciantes se han beneficiado con la celebración de un evento de origen extranjero.