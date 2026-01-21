Encuentran cuerpo en lote baldío

Una persona sin vida fue encontrada en un lote baldío ubicado en la colonia Esfuerzo, en el área del Parque Industrial Norte, atrás de la maquiladora "Corning" de Reynosa.

Los hechos se registraron minutos antes de las 19:00 horas en un terreno ubicado a la altura del fraccionamiento "El Campestre", a donde se constituyeron las autoridades tras atender un reporte anónimo que alertaba de una persona sin vida en dicho predio.

Detalles del hallazgo del cadáver

La víctima se trataba de un hombre de complexión delgada, que vestía con pantalón de mezclilla azul, suéter en color negro, quien presentaba huellas de violencia y se encontraba amarrado de pies y manos.

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver, se trataba de un hombre que presentaba huellas de violencia, el cual vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y presentaba huellas de violencia.

Acciones de la autoridad tras el descubrimiento

Personal de la Fiscalía General de Justicia así como elementos de Servicio Periciales para llevar a cabo las indagatorias pertinentes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.