Puente deteriorado pone en riesgo a los peatones

Prácticamente sin barandal se quedó un puente vehicular a la altura del bulevar Monte de los Olivos en la colonia Hacienda del Sol Sector Dos, por lo que se pide reponerlo.

Solamente quedó una mínima parte, de ahí que residentes del asentamiento humano hacen un llamado al gobierno municipal para que atienda el problema antes de que pueda ocurrir un accidente.

El cruce vehicular se encuentra sobre un canal de desagüe que atraviesa el sector, mismo que se encuentra invadido de basura de todo tipo.

Reposición de barandal en cruce vehicular del bulevar Monte de los Olivos, piden residentes de Hacienda del Sol Sector Dos.

Aquí lo que hace falta es retirar el brandal en los dos lados y construir uno pero como los que hay en canales y drenes como el Anzaldúas, dijo quien se identificó con el nombre de Martín Lara, que dijo vivir por ese lugar.

El ahí existente se ha ido acabando a consecuencia de los impactos que ha recibido por parte de algunos automovilistas imprudentes.

El problema ya tiene varios años y es fecha de que ninguna autoridad municipal se ha dado a la tarea de reponer la obra que realmente hace falta porque eso le da seguridad sobre todo a los peatones, personas de la tercera edad, jóvenes, madres o menores de edad que cruzan de un lado a otro el bulevar Monte de los Olivos.