Quedan en puras varillas los postes de concreto

En puras varillas están quedando algunos postes de concreto existentes en diversos sectores de Reynosa, situación que ha generado nerviosismo entre familias que viven a corta distancia pues piensan que se van a caer de un momento a otro.

Ante esa posibilidad, hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se den a la tarea de reponer los que estén severamente dañados, por otros en buenas condiciones.

¿Qué dicen los vecinos sobre el estado de los postes?

Un caso concreto del problema que se vive en varias colonias de la ciudad, lo representa el poste existente en la esquina de las calles Emilio Portes Gil con Vicente Guerrero en la colonia El Anhelo. La parte inferior del poste muestra varillas enmohecidas y cero cemento, el cual se fue cayendo a consecuencia de los impactos que ha recibido por parte de irresponsables automovilistas, según lo hacen saber algunos vecinos del lugar.

Acciones requeridas por la CFE ante la situación

El poste está sostenido por los cables de energía eléctrica pero hay personas que no descartan el hecho de que un día pueda venirse abajo por lo pesado del material con que son fabricados, por lo que consideran conveniente que la CFE ordene la reposición del mismo antes de que el pésimo estado en que se encuentra, pueda llegar a traducirse en un accidente fatal.

Impacto del deterioro de postes en la comunidad

De agravarse la condición en que se encuentra, temen vecinos que viven a metros de distancia, que pueda caer encima de sus casas, de ahí que insisten en que las autoridades deben tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad posible.

