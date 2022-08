Concientizan sobre el abandono de mascotas

La responsable del Centro Antirrábico explicó que dejan abandonadas a las mascotas, por lo que el problema de proliferación de animales sigue en la ciudad.

"No tenemos cultura en la ciudad, no tienen responsabilidad de dar una solución, porque la gente no deja de agarrar a otro perro, como no se acaba; en las colonias hay problemas, es una cosa que dices hay mala cultura", recalcó.