Retiran a jueces y hay sanciones

Durante su visita más reciente a esta ciudad fronteriza, el presidente del Tribunal, Horacio Ortiz Renán, explicó que para ello se toman en cuenta diversos aspectos, por lo que algunos sólo alcanzan amonestaciones.

Pero el proceso de destituirlo aplica cuando existe desapego al marco legal.

"Desde que yo soy presidente, del 2017 a la fecha, han sido cesados 11 jueces; hemos visto casos graves de desapego total a la ley, por eso los hemos cesado, pero también hay casos donde no los hemos ratificado, porque el periodo de un juez a partir de su primer nombramiento es de tres años, así que cuando se detecta algo irregular es cuando ya no se continúa en el proceso".

Además de los jueces destituidos, indicó que otros han enfrentado la negativa a ser ratificados tras su primer año de gestión.

Con respecto a las sanciones que han colocado, enfatizó que la mayoría se enfoca a secretarios y jueces por conductas consideradas "no graves", como el retardo de sentencias. "Durante este año no tenemos jueces cesados, pero sí sanciones por conductas no graves", agregó el funcionario.

El magistrado asistió a la inauguración del nuevo complejo Ciudad Judicial Reynosa, que al reunir todas las oficinas, juzgados y tribunales consideró, será una herramienta eficaz para acelerar la impartición de justicia.

Con respecto a la fecha en la que dejará su cargo, indicó que será el próximo 5 de octubre, y que el pleno de magistrados se encargará de elegir su relevo.