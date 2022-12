Habrá ´Mañanitas´ a la Virgen, pero no pirotecnia en festejos

Todo está listo para recibir a los fieles católicos que llegarán a festejar a la Virgen de Guadalupe entre el 11 y 12 de diciembre a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa.

En los festejos de la Virgen de Guadalupe, este año en Reynosa no habrá pirotecnia, ni filtro sanitario para quienes busquen ingresar a la parroquia que lleva su nombre en la zona Centro.

José Luis Cerra Luna, párroco, explicó que por esta ocasión no habrá filtro sanitario y que el cubrebocas no será un requisito para pasar, sin embargo, exhortó a la población con síntomas de alguna enfermedad respiratoria a no acudir.

Señaló que no habrá pirotecnia como parte de un acuerdo desde la Diócesis de Matamoros, y que de la parroquia la capacidad máxima es de 600 personas.

El día 11 se esperan las tradicionales Mañanitas, y el inicio de la verbena popular, por lo que habrá cierres en calles como Benito Juárez, Zaragoza y otras de alrededor.

El día 12, el Obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía, estará en Reynosa para una misa.

Las peregrinaciones a la virgen iniciaron desde el 27 de noviembre, pero hasta el próximo 12 de diciembre estarán llegando al menos 30, sin contar a las que acuden de manera independiente.