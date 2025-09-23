¡Gusano barrenador alerta a ganaderos!

Se encienden alertas entre ganaderos de la región porque en un lote de becerros, uno de ellos traía algunas larvas por lo que ha trascendido que va a venir gente de USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), a efectuar el chequeo correspondiente, a fin de saber si se trata del gusano barrenador o no.

Se trata de un lote de becerros procedente del estado de Veracruz y con destino a una engorda de ganado ubicada en el municipio de Sabinas, Nuevo León, el que presentó las mencionadas larvas … hay que estar al pendiente de los resultados”. JOSÉ H. CANTÚ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GANADERA DE REYNOSA

El hecho de que venga gente del USDA, es buena medida porque hay que estar trabajando de manera conjunta entre el gobierno de México y el de Estados Unidos y claro que hay que estar en alerta ante el problema en cuestión y ojalá y con las medidas que se tomen por parte de las autoridades, ahí pare el problema, mediante la aplicación de un cerco en las instalaciones de engorda a fin de evitar ese esparza a esta región de Tamaulipas, añadió.

ESPERAN FALSA ALARMA LOS GANADEROS SE PREPARAN PARA ENFRENTAR PLAGA

Al preguntársele a José H. Cantú López si ya los productores pecuarios están preparados para enfrentar al gusano barrenador, dijo que “pues ya los ganaderos se están preparando para afrontar la contingencia con medicamentos como Invermectina así como otros productos más”.

“Vamos a estar muy al pendiente del resultado que arrojen los chequeos médicos correspondientes y esperamos que para tranquilidad de los propios productores pecuarios de esta región, no se trate del gusano barrenador del ganado”, apuntó finalmente el dirigente del sector.



