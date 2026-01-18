Alerta ganadera en Reynosa

Ante la aparición de cada vez más casos de gusano barrenador en Tamaulipas, productores pecuarios piden reforzar las acciones para evitar que la plaga llegue a las ciudades del norte del estado.

Hay ganaderos en Reynosa que muestran gran preocupación por el hecho de que estén descubriéndose más afectaciones a los vacunos en ciudades como González, Llera, Altamira y Mante.

Se tiene entendido que de acuerdo con el más reciente reporte de la SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) así como de SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) en el estado, ya suman 12 casos en la entidad, de los cuales 11 se encuentran activos.

Productores pecuarios afiliados a la Asociación Ganadera de Reynosa, han revelado que hay honda preocupación porque la plaga pueda llegar hasta los municipios del norte del estado, incluyendo a esta ciudad.

Por tanto demandan mayor vigilancia por parte de las autoridadese competentes así como reforzar las acciones para controlar y eliminar los brotes del gusano en los municipios mencionados de manera que no pueda seguir alcanzando a más municipios.

Los ganaderos de esta fronteriza ciudad por lo pronto se encuentran han intensificado las labores de chequeo frecuente de los vacunos para curar las heridas que puedan detectarse para prevenir que llegue a registrarse algún caso del referido insecto.

Las autoridades competentes a nivel estatal, también deben reforzar la vigilancia y el control de la plaga antes de que siga alcanzando mayores dimensiones.

RIESGOS INMEDIATOS

Miasis severa (destrucción de tejido vivo)

Las larvas se alimentan de carne viva, no de tejido muerto.

Una herida pequeña puede convertirse en una lesión profunda en 24 a 72 horas.

Pérdida acelerada de peso y productividad

El animal deja de comer, se debilita y reduce su valor comercial.

Afecta producción de carne, leche y reproducción.

Sin tratamiento oportuno, el ganado puede morir en pocos días, sobre todo becerros.

Aunque menos frecuente, sí hay riesgo real para las personas, especialmente en zonas rurales:

Miasis humana

El gusano puede infestar heridas abiertas, úlceras, cortaduras o cirugías recientes.

Se han documentado casos en cabeza, extremidades, nariz y oído.

Dolor intenso y destrucción de tejido

Provoca inflamación severa, sangrado, necrosis y olor fétido.

Riesgo mayor en grupos vulnerables: adultos mayores, personas con diabetes y niños