Alerta por gusano barrenador

El hallazgo y confirmación de un caso de gusano barrenador en el municipio de Llera encendió las alertas entre los ganaderos de Reynosa, quienes calificaron el hecho como un grave problema sanitario que podría traer consecuencias severas para la movilización y exportación de ganado en el estado.

José Cantú López, presidente de la Asociación Ganadera Local de Reynosa, advirtió que existe una fuerte preocupación en el sector ante la posibilidad de que Tamaulipas sea declarado zona sucia, lo que dificultaría aún más la salida de ganado hacia otras entidades y al extranjero.

"Esperamos que las autoridades competentes controlen el problema a la mayor brevedad posible, porque se nos pondría muy difícil si se decreta zona sucia por la aparición del gusano barrenador", señaló el dirigente ganadero.

De acuerdo con los productores, la detección del parásito, aun cuando se trate de un solo caso, podría prolongar el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado tamaulipeco, situación que ya afecta seriamente al sector pecuario.

Ganaderos indicaron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ya realiza acciones sanitarias en la región para contener el brote, aunque insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y vigilancia en los hatos ganaderos.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los productores de Reynosa y otros municipios fronterizos, quienes temen que la confirmación del caso en Llera tenga repercusiones económicas mayores si no se logra erradicar de forma inmediata.

HISTORIA RECIENTE





Se confirmaron casos de gusano barrenador en Tamaulipas a finales de 2025 y principios de 2026, específicamente en los municipios de Llera y Altamira, lo que activó alertas sanitarias y protocolos de emergencia por el riesgo que representa para la ganadería y las exportaciones a Estados Unidos, afectando un sector que había erradicado esta plaga en el pasado.

DETALLES CLAVE:

Primer Caso: Se detectó en un becerro de seis días en Llera, a finales de diciembre de 2025, por una lesión umbilical.

Segundo Caso: Un nuevo caso fue confirmado en Altamira a principios de enero de 2026, extendiendo la preocupación al sur del estado.

INFESTACIÓN EN GANADO

Impacto: Estos hallazgos complican la reanudación de las exportaciones de ganado a EE.UU. y activan medidas de control y vigilancia por parte del SENASICA.

¿Qué es? Es una infestación por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los animales, causando daños graves y potencialmente la muerte si no se trata.

Respuesta: Las autoridades están reforzando el control sanitario, incluyendo brigadas y una planta de dispersión de moscas estériles en la región para contener la propagación de la plaga.

Los casos de gusano barrenador mantienen intranquilos a los ganaderos regionales.