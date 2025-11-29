Policías de Tamaulipas vigilan carreteras que colindan con Monterrey

A través del Operativo Invierno Seguro, personal de la Guardia Estatal redobla la seguridad en carreteras que conectan a Reynosa y Nuevo Laredo con Monterrey, Nuevo León, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Se informó que personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero reforzó la vigilancia en la Carretera Federal 85, como parte del Operativo Carretera Segura y del Operativo Invierno Seguro 2025, Héroes Paisanos, destinado a orientar y acompañar a viajeros que ingresan al país durante la temporada decembrina.

¿Qué acciones se están llevando a cabo?

Se realizan recorridos de supervisión en el tramo que conecta a Nuevo Laredo con Monterrey, tanto en el kilómetro 175, límite con Nuevo León, como en la plaza de cobro ubicada más adelante sobre la misma vía. En la caseta de cobro, se brinda orientación a paisanos, además de proporcionar los números de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.

También, los elementos mantienen recorridos constantes sobre la Carretera Federal 40, Monterrey-Reynosa. Estas labores se realizan en coordinación con las estaciones seguras, reforzando la presencia operativa para garantizar movilidad segura a quienes transitan por esta vía.

Se destaca que, al momento, no se han registrado incidentes en la entidad. Los patrullajes continúan de manera ininterrumpida con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias que circulan durante esta temporada. "A través de estos operativos se brinda vigilancia y seguridad a los usuarios de las carreteras tamaulipecas", señaló la dependencia.