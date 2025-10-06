Rescata Guardia Estatal a hombre privado de la libertad, tras reporte ciudadano

Un hombre privado de su libertad fue rescatado por elementos de la Guardia Estatal tras un reporte ciudadano que alertó de gritos de auxilio que se escuchaban en una casa, aparentemente abandonada, en la colonia Villa de la Joya en Reynosa.

De acuerdo con el reporte, en el número de emergencia se dio aviso sobre la presencia de personas armadas que entraban y salían constantemente de la vivienda ubicada sobre la calle Hierro; además se escuchaban gritos de auxilio.

Los elementos de la Guardia Estatal se trasladaron al sitio y al arribar encontraron a una persona del sexo masculino, quien se encontraba privada de la libertad, con las manos y pies atados y los ojos vendados. De inmediato se procedió a su liberación.

El hombre se encontraba desorientado, por lo que se solicitó el apoyo de servicios médicos para su valoración y traslado a un hospital. Autoridades continúan tanto con la atención a la víctima, como con el seguimiento de las investigaciones, informó la Vocería de Seguridad.