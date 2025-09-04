Rastrean a cuatro implicados en el caso de Grupo Fugitivo

Continúa en curso la investigación respecto al caso de la desaparición de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo; hechos ocurridos en la ciudad de Reynosa, el pasado 25 de mayo. Irving Barrios Mojica, Fiscal General del Estado, detalló que se trabaja en la ubicación de todos los involucrados, quienes participaron de alguna u otra forma, buscando sean llevados ante la ley.

"Se complementaron órdenes de aprehensión; hay varias personas detenidas, están vinculadas a proceso por delitos de desaparición de particulares y continúan las investigaciones", refirió el fiscal.

Durante este proceso se dio una etapa de investigación complementaria por parte del juez, lo que indica que la Policía Investigadora y el Ministerio Público continúan investigando.

"Sabemos que en la mecánica de los hechos participaron algunas personas, no directamente en la privación o en los hechos primarios, sino como una especie de auxilio en la colaboración de mover vehículos de los instrumentos. Estamos en ubicación de esas personas para poder en su momento obtener las órdenes de aprehensión y el caso no quede impune en su totalidad", expresó Barrios.

AVANCES EN EL CASO

Mojica anunció que se tiene en proceso de investigación al menos a 4 personas más presuntamente implicadas; sin embargo, no se han realizado nuevas detenciones. Respecto a la identificación de los restos, dijo que se encuentran en espera de los resultados obtenidos por parte de Servicios Periciales de la Fiscalía General en México, a quienes fue entregado el material genético.



