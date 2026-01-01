Grupayar une familias con futbol recreativo

En Reynosa, el Grupo de Payasos Amigos (Grupayar) ha creado una propuesta diferente para unir a la comunidad durante 2026: partidos de futbol recreativos pensados para toda la familia. La iniciativa ha tenido una excelente acogida y busca combinar deporte, diversión y convivencia social.

Estos encuentros no buscan campeones ni resultados; la meta principal es compartir momentos agradables entre niños, niñas, padres y vecinos. Recientemente, alumnos y familiares de la escuela Necaxa participaron en un partido donde las risas y el ambiente familiar fueron protagonistas.

¿Cómo se desarrollan los partidos recreativos en Reynosa?

Chechereche, miembro de Grupayar, destacó que el enfoque está en la diversión: "No se trata de competir, sino de disfrutar y pasarla bien. Hemos jugado con equipos de niños y padres, y cada vez más personas quieren unirse", explicó.

Edson Rodríguez, entrenador del equipo Necaxa, señaló que estas actividades fomentan la cercanía y un ambiente positivo: "Ver a los payasos y a todos interactuar genera momentos únicos y memorables para las familias".

Impacto de la iniciativa en la comunidad

Además del aspecto recreativo, los encuentros buscan fortalecer los lazos entre padres e hijos. Rodríguez agregó que al compartir la cancha, los niños observan el esfuerzo de sus padres y comprenden mejor lo que implica practicar deporte, al mismo tiempo que crean recuerdos significativos.

Los pequeños participantes también expresan su alegría. Edel comentó que lo más divertido es ver a sus papás disfrutar y jugar con ellos, algo que les genera felicidad y recuerdos duraderos.

Otra intención del proyecto es motivar a los jóvenes a pasar menos tiempo frente a las pantallas y más tiempo al aire libre. Payín, integrante del grupo, resumió la filosofía: "Es importante que los niños experimenten la diversión del juego y la actividad física, dejando de lado los celulares por un rato".

Testimonios de participantes sobre la experiencia

Padres como David Flores resaltaron que estas actividades aportan alegría y ayudan a fortalecer la convivencia familiar: "El deporte es una excelente manera de compartir, reír y distraernos de la rutina diaria".

Debido al interés creciente, Grupayar ya prepara nuevos encuentros e invita a escuelas, equipos y familias de distintos sectores a sumarse a esta iniciativa que combina deporte, risas y comunidad.