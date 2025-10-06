Acechan grúas en las dependencias públicas

Ante la falta de espacios de estacionamiento en las inmediaciones de las dependencias publicas de nuestra ciudad, Tránsito Local y sus grúas, andan al acecho llevándose los autos al corralón, lo que afecta directamente a la ciudadanía de Reynosa.

Por esta razón, a través de una petición escrita, Oscar Milton Azuara, fundador del Partido del Trabajo en Reynosa y gestor social de la Verdadera Izquierda del PT, hizo un llamado urgente a la autoridad municipal para buscar una pronta solución al problema.

Explicó que Reynosa cuenta con mas de un millón de habitantes y muchas de estas dependencias fueron construidas en administraciones anteriores, sin considerar el crecimiento poblacional y las necesidades actuales.

Hoy, resulta indispensable aplicar un criterio ético y de equilibrio entre el gobierno y la ciudadania priorizando el bienestar común sobre la aplicación rigurosa de normas que, en este contexto, resultan desproporcionadas, afirmó en el documento donde en el lado izquierdo aparece el logro del Partido del Trabajo.

En seguida, el dirigente Milton Azuara destacó que incluso instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) e incluso la Dirección de Tránsito carecen de estacionamientos adecuados.

Estas oficinas, siendo recaudatorias e impulsoras de la dinámica económica local, deben garantizar condiciones básicas de acceso a quienes acuden a cumplir con sus obligaciones, aseguró el fundador del PT en Reynosa.

Oficio dirigido al edil donde se le informa que Tránsito Local y sus grúas andan al acecho llevándose los autos (al corralón).

Por lo anterior, solicitó a las autoridades municipales lo siguiente:

1.- Establecer criterio de tolerancia en la aplicación del reglamento de Transito, mientras no se solucione el problema de fondo, ya que actualmente Tránsito y sus grúas, andan al acecho llevándose autos de ciudadanos que se acercan a pagar sus obligaciones y por falta de espacios de estacionamiento en las dependencias publicas, se estacionan en la medida de lo posible donde pueden.

2.- Evaluar y gestionar la creación de espacios de estacionamiento dignos y suficientes que respondan a las necesidades reales de la población

3.- Priorizar un enfoque ciudadano en la aplicación de reglamentos, reconociendo las limitaciones estructurales existentes.

Confiamos que actuará con sensibilidad y ética.

Informó por último el dirigente Milton Azuara del Partido del Trabajo, que una copia del documento y petición a la autoridad municipal, se envío al H. Congreso del Estado de Tamaulipas, para su conocimiento.



