Frenan operativos de grúas en comercios

En Reynosa se implementaron nuevas medidas para regular la operación de grúas en los estacionamientos de centros comerciales, tras detectarse levantamientos de vehículos sin autorización de los propietarios o encargados de los establecimientos y por motivos considerados excesivos.

A mediados de julio, el regidor Benito Sáenz presentó ante el Cabildo una iniciativa para establecer estos lineamientos.

"El acuerdo al que se llegó, finalmente, es que solamente pueden entrar a mover los carros o a levantar los carros que estén ocupando lugares de personas con discapacidad, o que estén estorbando un hidrante de protección civil", explicó Sáenz.

Añadió que anteriormente los operadores retiraban vehículos por motivos menores, como "estar pisando la raya o ocupar dos lugares", situación que generaba cobros excesivos por arrastre y corralón.

El regidor Benito Sáenz también precisó que los choferes de las grúas ya no podrán operar sin la presencia de un oficial de Tránsito.

"Era muy usual ver que los operadores de las grúas actuaban solos, pero ahora no se puede. ¿Cómo se va a levantar un carro si no hay una infracción?", cuestionó. Además, destacó que si el propietario llega antes de que el vehículo sea retirado y puede garantizar el pago de la multa, el vehículo deberá ser liberado inmediatamente.

Se espera que con esta medida se acabe el negocio de los "gruyeros".

Como parte de las medidas para el primer cuadro de la ciudad, Sáenz propuso implementar el uso de inmovilizadores en lugar del retiro de vehículos.

"Primero que nada, no va a alterar tanto al ciudadano. Salen, no ven su carro y piensan que ya lo robaron. Pero si está inmovilizado, desde donde estés, te puedes ir a la presidencia municipal, pagas la multa y ordenas la liberación personal", señaló.

Esta acción busca reducir molestias a los visitantes y ciudadanos del centro y garantizar el cumplimiento del reglamento de Tránsito.

El regidor subrayó que estas acciones buscan equilibrar la aplicación de la ley con la protección de los derechos de los automovilistas.

"Si se va a aplicar el reglamento a raja tabla, también queremos que se cumpla la ley a rajatabla. Cero tolerancia al ciudadano, pero también cero tolerancia a las autoridades", concluyó, destacando la necesidad de revisar la capacitación de los operadores de grúas y supervisar que cumplan con la normatividad vigente.







