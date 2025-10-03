Descartan casos de gripe aviar

A pesar de que en Matamoros se detectó la presencia del virus de la gripe aviar en aves silvestres, en Reynosa no se han registrado casos sospechosos ni confirmados en humanos, aseguró el doctor Saúl Sepúlveda Isasi, epidemiólogo del distrito de salud para el bienestar IV de sede en Reynosa.

El especialista explicó que la gripe aviar es una enfermedad viral causada por el virus influenza tipo A, sub tipo H5, que afecta principalmente a aves silvestres como gaviotas, patos, gansos o cuervos, pero que también puede transmitirse a aves de corral como gallinas, pollos y pavos.

En algunos casos, existe el riesgo de contagio al ser humano, lo que convierte a esta enfermedad en un padecimiento vigilado permanentemente por las autoridades de salud. "La gripe aviar puede generar síntomas leves, moderados, graves e incluso mortales, pero hasta ahora en México solamente se ha registrado un caso en lo que va del 2025, en una niña de tres años en el estado de Durango", puntualizó.

Respecto a la situación en Tamaulipas, Sepúlveda Isasi relató que el pasado 13 de septiembre organizaciones dedicadas a la conservación de especies detectaron gaviotas muertas en Matamoros. Las aves fueron enviadas a laboratorio y, seis días después, el 19 de septiembre, se confirmó que se trataba del virus de influenza aviar, lo que derivó en la emisión inmediata de una alerta epidemiológica nacional.

El doctor Saúl Sepúlveda Isasi aseguró que en Reynosa no existe ningún caso de gripe aviar.

A partir de ese momento, explicó, se activaron los protocolos contemplados en la Guía Nacional para la Prevención y Respuesta ante un brote de influenza zoonótica, lo que incluyó reforzar la vigilancia epidemiológica y establecer una red negativa para que cualquier caso sospechoso pudiera ser identificado y enviado a análisis de laboratorio.

El epidemiólogo señaló que también se revisó a las personas que pudieron haber tenido contacto con las aves muertas, en particular integrantes de organizaciones ambientales. "Se hicieron valoraciones médicas y ninguna de esas personas presentó síntomas, aunque las muestras fueron enviadas a Ciudad de México para descartar riesgos mayores", comentó.

Aunque el riesgo de transmisión de ave a humano existe, subrayó que hasta el momento no se ha demostrado contagio de persona a persona, lo que disminuye de manera significativa la posibilidad de una propagación masiva. Añadió que la mejor forma de prevención consiste en evitar tocar aves muertas o enfermas, reportar estos hallazgos al Senasica o a la Secretaría de Salud, y cocinar de manera adecuada la carne de aves y sus derivados, ya que los alimentos bien cocidos eliminan la presencia del virus. También recomendó que cualquier persona con síntomas respiratorios graves acuda a revisión médica, sobre todo si tuvo contacto reciente con aves de corral o silvestres.

El especialista insistió en que la ciudadanía debe mantener la calma y no caer en alarma, ya que la gripe aviar es una enfermedad que se encuentra en vigilancia permanente y que, en caso de presentarse algún brote, existen protocolos muy claros para su control. Recordó que las aves migratorias pueden ser portadoras del virus, por lo que este tipo de hallazgos no son inusuales, pero reiteró que las autoridades de salud a nivel local y federal trabajan de manera coordinada para atender cualquier eventualidad.

Finalmente, fue enfático al garantizar que en Reynosa no hay presencia del virus. "No existe un solo caso sospechoso ni confirmado de gripe aviar en este municipio. La población puede estar tranquila, aunque siempre atenta a las recomendaciones de prevención", concluyó.



