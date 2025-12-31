Dejan fiestas de Navidad gran cantidad de basura

El periodo vacacional de invierno, en combinación con las festividades decembrinas, ha provocado un aumento considerable en la generación de desechos sólidos en distintos sectores de la ciudad de Reynosa.

Esta situación se ha vuelto particularmente evidente en espacios públicos de alta afluencia, como plazas, calles y avenidas, donde la presencia de basura afecta tanto la imagen urbana como la experiencia de quienes acuden a estos lugares para convivir y recrearse.

Uno de los puntos más afectados es la plaza Treviño Zapata, un espacio recreativo frecuentado por familias, jóvenes y niños, cuya apariencia se ha visto notablemente deteriorada debido a la acumulación de residuos.

Durante recorridos realizados en el área, se pudo constatar que los contenedores de basura se encuentran saturados, lo que ha ocasionado que los desechos se dispersen en el suelo.

En su mayoría, estos residuos corresponden a restos de alimentos, envases desechables y productos consumidos dentro del mismo espacio.

No obstante, también se ha detectado la presencia de desechos que no guardan relación con el uso habitual de la plaza, como neumáticos, colchones, muebles en desuso y otros objetos voluminosos, lo que evidencia un uso indebido de los contenedores instalados en el lugar.

Aunque existe un depósito exclusivo para la basura generada en el área recreativa, personas ajenas al sitio lo utilizan para desechar residuos domésticos, agravando aún más la problemática.

La situación ha generado inconformidad entre los usuarios de la plaza, quienes han expresado su descontento a través de redes sociales.

En sus comentarios, señalan la falta de mantenimiento constante y hacen un llamado a las autoridades municipales para que refuercen las labores de limpieza y recolección de basura, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas estos espacios destinados a la convivencia familiar.

¿LOS AMBULANTES QUE HACEN ALLÍ?

Asimismo, algunos visitantes consideran que los comerciantes ambulantes que operan en la zona también deben asumir su parte de responsabilidad, garantizando que los residuos generados por su actividad sean correctamente recolectados y dispuestos, a fin de evitar la saturación de los contenedores y la acumulación de basura en el entorno.

Dado que el periodo vacacional aún no concluye y que la afluencia de familias continúa en los próximos días, ciudadanos hacen un llamado directo a la Dirección de Servicios Públicos Primarios para que atienda esta situación de manera oportuna. Señalan que una intervención inmediata permitiría prevenir posibles riesgos sanitarios, mejorar la imagen urbana y preservar en buen estado uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.



