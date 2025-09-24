Acaba en gran bache una ´obra´ inconclusa

A mitad de la calle Independencia, justo antes de llegar a la privada Bustamante de la colonia Hidalgo en la ciudad de Reynosa, se encuentra un enorme bache, resultado de una obra de reparación inconclusa.

Así lo reportan vecinos del lugar, quienes mencionan que, además del mal aspecto, las llantas y palos que fueron colocados para delimitar el hoyo en el pavimento representan un peligro para los automovilistas.

"Pues supuestamente arreglaron, pero ya nos dejaron peor la calle; ahora tenemos que esquivar la llanta y el mugrero ese que dejamos, no es justo, ¿para esto pagamos nuestros impuestos?", expresó Rafael García.

Indican que lleva al menos dos semanas en estas condiciones, por lo que piden a la autoridad correspondiente que verifiquen que las obras de reparación sean concluidas de manera correcta.



