Propicia el frío gran ausentismo escolar

Un ausentismo escolar de un 25% fue el que se registró en varias escuelas primarias Reynosa a raíz de las bajas temperaturas que azotaron la ciudad el lunes.

"En el caso de la Primaria Lic. Benito Juárez García ubicada en la colonia Rodríguez, tuvimos una asistencia de un 75% y bueno, pensamos que podía ser mayor el porcentaje de inasistencia, pero bueno, los padres y madres de familia dieron muestra una mes más de su sentido de responsabilidad para con sus hijos y los trajeron a clases", dijo Emanuel Martínez Hernández, director del plantel.

"De 221 alumnos que conforma la población escolar, nos llegaron 167 y si llegan a mejorar un poco las temperaturas para mañana martes, pues es un hecho que tendremos mayor asistencia", agregó.

Aquí en la Escuela Primaria Benito Juárez de la colonia Rodríguez, fue de un 25%, según el reporte que tenemos". EMANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR

Entre tanto, el personal docente que presta sus servicios en este centro educacional, llegó completo y puntual a cumplir con su misión que es el de forjar futuros hombres de bien para Reynosa, Tamaulipas y para México", añadió.

TAMBIÉN

En otra escuela primaria, La Lauro Aguirre de la colonia Bellavista, también se registró inasistencia en por lo menos un 30% por las bajas temperaturas y además porque una buena cifra de educandos provienen de colonias distantes del sitio donde se encuentra instalado el plantel. Ayuda mucho en este tipo de casos, el contar con un servicio de transporte de alumnos propio de la escuela, pues esto reduce los tiempos de traslado de los estudiantes a la institución educativa, informó Luis Enrique Hernández Sandoval, director del lugar.

En otros centros educativos, sobre todo en jardines de niños, fue más notorio el ausentismo escolar.

En secundarias, fue mínimo, según se informó en algunas supervisiones escolares.

Por su parte, en lo general, según el CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo), la inasistencia de educandos fue de un 8% en escuelas de educación básica de la localidad.

APÚNTELE

Para hoy martes se espera un clima con nubosidad persistente y lluvia débil, con temperatura máxima de 18 °C y mínima de 10 °C. Tome sus precauciones ante los cambios en las condiciones del tiempo.

HACEN DE LAS SUYAS AMANTES DE LO AJENO

LADRONES DEJARON A LA PRIMARIA EL CHAMIZAL SIN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Más de mil alumnos resultaron afectados luego de que delincuentes sustrajeran componentes del sistema eléctrico del plantel ubicado en la colonia Granjas Económicas del Norte. Lo que debía ser un regreso normal a clases tras las vacaciones de invierno se convirtió en un serio problema para la comunidad educativa de la escuela primaria El Chamizal, luego de que el plantel fuera víctima de un robo que lo dejó sin suministro eléctrico.

El hecho fue detectado al reiniciar actividades, cuando maestros y personal intentaron encender los equipos y se percataron de que los aires acondicionados y otros aparatos no funcionaban. Tras una revisión, se confirmó la sustracción de todas las pastillas del sistema eléctrico.

Ángel Galicia, presidente de la asociación de padres de familia, informó que el responsable ingresó en más de una ocasión al plantel. Indicó que el primer acceso fue el jueves 8 de enero, mientras que el segundo ocurrió el sábado 10 de enero y fue cuando se registró el mayor daño, ya que prácticamente se llevo la totalidad de los componentes eléctricos relacionados con los sistemas de climatización.





Colapsa parte de barda trasera de la Escuela Primaria Lauro Aguirre, cuando realizaban maniobras para instalar equipo de videocámaras de vigilancia en el plantel. Afortunadamente no hubo nada que lamentar.

INSTALAN TECHUMBRE

En la misma escuela, "Lauro Aguirre", se llevan a cabo trabajos de instalación de una techumbre con el propósito deofrecer una mayor área sombreada para los alumnos, obra que se lleva a cabo en el sitio donde existen varias bancas que pueden utilizarse como desayunados.



