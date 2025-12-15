´Golpea´ el aguacero comercios del tianguis

Las lluvias registradas durante el día de ayer en la ciudad sorprendieron a comerciantes de diversos tianguis, dejando como saldo una gran cantidad de mercancía dañada y pérdidas económicas significativas para decenas de familias que dependen de esta actividad.

A pesar de que el pronóstico de precipitaciones se mantenía activo, algunos vendedores decidieron instalar sus puestos, pues aseguran que el comercio ambulante representa su única fuente de ingresos.

Sin embargo, las condiciones climáticas les jugaron en contra, afectando directamente su economía familiar.

Los comerciantes lamentaron no contar con espacios acondicionados que les permitan resguardar su mercancía ante lluvias o mal clima, situación que se vuelve crítica en tianguis como el de Las Torres, ubicados a la intemperie.

"No tenemos otro lugar donde vender nuestra mercancía y esperamos los fines de semana para poder instalarnos aquí, porque sólo esos días nos lo permiten.

Lamentablemente no contamos con el recurso para rentar un local y de esta actividad depende el sustento de nuestra familia.

La verdad, sí quisiéramos más apoyo por parte del gobierno, sobre todo durante esta temporada de invierno y lluvias", expresó Alfonso Barrera, comerciante dedicado a la venta de ropa y calzado de segunda mano.

Para muchas familias, la temporada decembrina suele representar una oportunidad de recuperación económica debido al aumento de visitantes y ventas; sin embargo, las inclemencias del tiempo limitan estas expectativas, especialmente en espacios que carecen de infraestructura para enfrentar lluvias intensas.



