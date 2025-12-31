Cena de Año Nuevo golpea a las familias

El costo de la cena de fin de año incrementará en promedio en un 17% en comparación con el año 2024, advierten en la CANACO (Càmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo) de Reynosa.

Esto se desprende de un estudio realizado en los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo por parte del organismo camaral.

De acuerdo con el análisis, organizar una cena para 15 personas, tiene un costo promedio de $17,000.00, por lo que representa un gasto por persona de alrededor de $1,140.00, cantidad que supera el ingreso mensual neto de un trabajador que percibe el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte del país, que actualmente se ubica en $13,409.00 por mes, según Gildardo López Hinojosa, presidente del oiganismo empresarial en cuestión.

La inflación persistente en alimentos, la cual ha superado el ajuste salarial nominal en la región.

En tal virtud, platillos como el bacalao, pavo ahumado, pierna de cerdo y los tamales, han registrado increpen tos significativos en sus costos.

PÉRDIDA

El costo de las celebraciones de fin de año, refleja con claridad la pérdida del poder adquisitivo de las familias, lo que les obliga a endeudarse para salir adelante con los gastos o bien a reducir el consumo o a compartir gastos, indicó el mismo López Hinojosa.



