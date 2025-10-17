Legisladora considera injusta la ley de amparo

Legisladora considera injusta la ley de amparoLa diputada federal por Reynosa, Blanca Leticia Gutiérrez, expresa su preocupación por los cambios propuestos en la Ley de Amparo.
"Esta reforma a la Ley de Amparo es totalmente injusta", consideró la diputada federal por el Distrito de Reynosa, Blanca Leticia (Lety) Gutiérrez Garza.
El gobierno quiere cambiarla, pero no para ayudar a la gente, sino para que el gobierno tenga más poder y menos vigilancia, aseveró la legisladora.
Dicen que la reforma es para hacer la justicia "más rápida", indicó, Gutiérrez Garza.
"pero la verdad es que quieren quitarle a los ciudadanos el derecho a defenderse", opinó la diputada federal por el Distrito de Reynosa, al abundar acerca de este tema.
Expresó que la reforma a la Ley de Amparo "obliga a la gente a demostrar que su dinero y bienes son legales, aunque no tenga ninguna denuncia o proceso en su contra".
"Y lo peor: si el gobierno sospecha de algo, puede congelarte todas tus cuentas, no solo la parte que ellos creen que está en duda".
"Así, te dejan sin poder usar tu propio dinero mientras "investigan", aseguró la diputada federal por el Distrito de Reynosa.