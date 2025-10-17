Legisladora considera injusta la ley de amparo

"Esta reforma a la Ley de Amparo es totalmente injusta", consideró la diputada federal por el Distrito de Reynosa, Blanca Leticia (Lety) Gutiérrez Garza.

El gobierno quiere cambiarla, pero no para ayudar a la gente, sino para que el gobierno tenga más poder y menos vigilancia, aseveró la legisladora.

Dicen que la reforma es para hacer la justicia "más rápida", indicó, Gutiérrez Garza.

"pero la verdad es que quieren quitarle a los ciudadanos el derecho a defenderse", opinó la diputada federal por el Distrito de Reynosa, al abundar acerca de este tema.

Expresó que la reforma a la Ley de Amparo "obliga a la gente a demostrar que su dinero y bienes son legales, aunque no tenga ninguna denuncia o proceso en su contra".

"Y lo peor: si el gobierno sospecha de algo, puede congelarte todas tus cuentas, no solo la parte que ellos creen que está en duda".