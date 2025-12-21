Realizan compás de espera los agricultores

Los agricultores de Reynosa, Río Bravo y de todo Tamaulipas, al igual que los del resto del país, solamente estarán atentos al avance y los logros que se alcancen en el diálogo que se mantiene con el gobierno federal.

¿Qué acuerdos se han alcanzado en el diálogo?

"Día con día estamos recibiendo información de parte de nuestros representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) en cuanto a lo que se ha venido logrando a través de las pláticas que se llevan a cabo en las mesas de diálogo", dijo Eliborio Héctor De León Peña, líder de los Propietarios Rurales de la vecina ciudad de Río Bravo.

Se nos ha pedido que estemos atentos a lo que vaya derivando de las conversaciones que están aportando resultados considerados como favorables para los productores.

Acciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Así seguiremos en tanto continúan las pláticas entre nuestros representantes y los del gobierno federal. De las manifestaciones de protesta, se ha pedido se pospongan ante los acuerdos que se han venido alcanzando y que se considera son favorables para los productores de granos.

El diálogo mientras tanto, continúa en las mesas de trabajo con altas autoridades de SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) en la capital del país.

Impacto del diálogo en los agricultores de Tamaulipas

En tal virtud, seguiremos esperando instrucciones de parte de nuestros representantes, dijo finalmente De León Peña, presidente de la AMPR Río Bravo.