Amplían servicios fiscales en Casas; ya expiden placas

Como parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los municipios del estado, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas anunció la ampliación de funciones de la Oficina Fiscal del Estado en el municipio de Casas.

¿Qué servicios ofrece la nueva Oficina Fiscal en Casas?

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que, por primera vez en su historia, esta oficina ofrecerá el servicio de expedición de placas vehiculares, lo que representa un avance significativo en la atención a la ciudadanía de esta región.

Derivado de esta instrucción, el director de Oficinas Fiscales del Estado, Marcelo Olán Mendoza, inauguró formalmente los nuevos servicios de la Oficina Fiscal en Casas, la cual estará a cargo de Rocío Montelongo Betancourt como titular.

Con esta ampliación, las y los habitantes del municipio podrán realizar trámites fiscales y vehiculares sin necesidad de trasladarse a otros municipios, lo que se traduce en un ahorro considerable de tiempo y recursos, además de una atención más cercana, eficiente y oportuna.

Acciones del Gobierno de Tamaulipas en Casas

Ramírez González subrayó que esta acción responde al compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer la presencia institucional en todos los municipios y consolidar un modelo de atención con sentido social. "Trabajamos para que los servicios fiscales lleguen a todos los rincones de Tamaulipas, con un enfoque humano y cercano a la gente", expresó.

La puesta en marcha de estos servicios beneficiará también a comunidades aledañas, impulsando el desarrollo regional y contribuyendo a una economía local más dinámica mediante trámites accesibles y ordenados.

Impacto de la nueva Oficina Fiscal en la comunidad

Al evento asistieron el presidente municipal de Casas, Humberto Hinojosa; la directora del Sistema DIF Municipal, Claudia Marisol Rosales Ávalos, así como autoridades estatales y municipales, quienes atestiguaron este avance histórico en la prestación de servicios fiscales en el municipio.