Critica Maki Ortiz retiro de placa de su administración en CBTIS 302

Reynosa, Tam.- La senadora y ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, acusó a autoridades estatales de haber retirado la placa conmemorativa que señalaba que la construcción del CBTIS 302 en Reynosa se realizó durante su administración como presidenta municipal.

Durante un evento con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la exalcaldesa denunció que la placa fue removida para borrar la referencia a su gestión. “De bajeza de espíritu es quitar la placa de inauguración de quien construyó una obra en una ciudad, un estado o un país”, señaló.

Ortiz cuestionó que en lugar de reconocer las obras realizadas, se intente borrar la memoria de los ciudadanos, y pidió a las autoridades enfocarse en gestionar más recursos para la educación en Reynosa y Tamaulipas. Recordó que, aunque no es obligación de los municipios, durante su administración se invirtieron cientos de millones de pesos en infraestructura educativa, becas, titulación de universitarios y equipamiento escolar.

En redes sociales, su publicación generó debate, ya que algunos usuarios cuestionaron si era necesario destacar la administración que realizó la obra al invertir recursos públicos.