Génesis será operada para derrotar al cáncer

Después de la incertidumbre, Génesis Monserrat Carranco Coronado , de 15 años , finalmente será sometida a una cirugía para retirar un tumor maligno en la tiroides, luego de que el Hospital Regional 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social, respondiera al llamado público de su familia.

Abigail Coronado Méndez, madre de la menor comentó que la intervención está programada para el próximo 30 de octubre a las 8:00 de la mañana, y será realizada por el IMSS tras la difusión del caso.

Agradeció a El Mañana de Reynosa, por el apoyo y a todos los ciudadanos que compartieron la información.

"El día martes que se publicó la nota de mi hija para realizarle una cirugía que no habíamos tenido respuesta del IMSS, ya gracias a Dios el director se puso en contacto con nosotros, dijo que nos va a apoyar con la cirugía, para realizarle lo que es la cirugía que está pendiente desde el mes de mayo", dijo.

El cáncer de tiroides explicó, se encuentra encapsulado entre la yugular y la mandíbula, lo que hace que la cirugía represente riesgos altos, como la pérdida del 100 por ciento de movilidad del brazo derecho, visión del ojo derecho, audición o en el labio.

"Los riesgos sí son muy altos, pero con fe y la esperanza que nos queda, esperemos en Dios que mi hija salga bien", expresó.

Génesis ya había sido sometida a una primera operación en el año 2024, realizada de urgencia en una clínica privada debido a la gravedad del caso, pero la enfermedad persistió, por lo que fue necesario programar una segunda intervención y también va a requerir tratamiento con radiaciones.

La madre de familia expresó su preocupación, ya que el IMSS dejaría de cubrir los gastos médicos de su hija al cumplir 16 años, el próximo 26 de diciembre, lo que complica la continuidad del tratamiento, ya que actualmente no está estudiando porque fue daba de baja del CBTIS 7.

"También estábamos platicando que al cumplir ella los dieciséis años, creo que el IMSS ya no les cubre a ellos como adolescentes, ella ahorita no está estudiando, yo necesito darle esas radiaciones antes de diciembre para que ella le pueda cubrir el seguro, porque ella cumple los dieciséis años el veintiséis de diciembre, entonces necesitamos hacer la cirugía por eso rápido, en este mes, para que ella reciba la radio también después de la cirugía", recalcó.

La madre aprovechó para agradecer el respaldo de la ciudadanía, familiares, maestros y vecinos que se sumaron a actividades como rifas, bingos y ventas de comida para reunir fondos.

"Gracias a la gente de Reynosa, mi familia, conocidos, vecinos, maestros de ella que le apoyaron, en mi trabajo también que mucha gente me apoyó, bingo, rifas, comidas, y gracias a la gente de Reynosa que compartió la publicación gracias a eso, el seguro nos tomó en cuenta y ahora sí, le están realizando ya lo que es la cirugía", finalizó.

Informó que seguirán realizando actividades ya que el camino es largo y falta mucho por recorrer para mejorar la salud de Génesis.

SOLICITAN AL CBTIS QUE NO PIERDA SUS DERECHOS

Tras darse a conocer el caso de Génesis Monserrat Carranco Coronado, una adolescente diagnosticada con un tumor maligno en la tiroides, la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer en Reynosa solicitó que se le brinden facilidades académicas para continuar sus estudios en el CBTIS 07, plantel del que fue dada de baja.

Jorge Mar Gea, presidente de la fundación explicó que el objetivo es que la joven no pierda su derecho a la educación ni al servicio del IMSS que deriva de su condición de estudiante, ya que esto resulta fundamental para garantizar su tratamiento posterior a la cirugía.

"También está pendiente de lo de la niña que la dieron de baja en la escuela en el CBTIS 07 esperemos que también se pueda resolver para que ella más adelante tenga seguro por parte de la escuela, para que no queden sin esa atención que es muy necesaria, ya que después de la operación va a tener que seguir con algunas radiaciones, tiene que seguir en tratamiento contra la enfermedad", dijo.

De acuerdo con la madre de la menor, en el mes de febrero los docentes le habían indicado que Génesis podría recursar las materias reprobadas y reinscribirse en el mes de junio o julio, sin embargo, el proceso se detuvo debido a su diagnóstico y a las complicaciones médicas que enfrentó.

La fundación hizo un llamado al CBTIS 07 y a las autoridades educativas correspondientes para que se le otorguen las facilidades necesarias, permitiéndole entregar tareas o presentar evaluaciones sin necesidad de asistir de forma presencial, al menos durante el tiempo que dure su recuperación.

"Que le den las facilidades para que presente las tareas y que no tenga que estar asistiendo", recalcó.

Piden que Génesis pueda continuar sus estudios en el CBTIS 07 mientras enfrenta tratamiento médico.