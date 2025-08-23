Saldrá caro a familias el regreso a las clases

Arriba de $5,000.00 por estudiante, gastarán en esta ocasión padres y madres de familia en la compra de útiles escolares, uniformes y calzado incluyendo el pago de la cuota voluntaria para ser inscrito y hasta papel sanitario que se les pide en las escuelas públicas de educación básica de Reynosa.

"Los precios de todo lo que ocuparán los educandos para sus clases, de hecho andan `por las nubes´, pues todo está muy caro y seguramente se darán casos en que trabajadores y trabajadoras que tienen uno, dos o tres hijos estudiando, uno en primaria,otro en secundaria y hasta en preparatoria sufrirán en serio para contar con el recurso suficiente y sacar adelante los gastos en cuestión", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la FTR.

"Generalmente se gasta más cada año lectivo haya o no inflación. Además no todos los alumnos cuentan con una beca educativa y por tanto, sus padres y madres tienen forzosamente que absorber los gastos en su totalidad", señaló.

AL EMPEÑO

Habrá quienes por no poder reunir el dinero suficiente para comprar todo lo necesario para sus hijos que entrarán a clases en cuestión de días, tendrán que pedir a familiares y amistades e incluso algunos tendrán que recurrir al empeño de algunas de sus pertenencias para conseguir el recurso.

Uniformes, zapatos escolares además de los útiles que se les piden en las escuelas a los estudiantes, todo eso se ha encarecido en los años recientes, para desfortuna de los propios padres y madres de familia, puntualizó Portillo Martínez, quien habla a nombre de la Federación de Trabajadores de Reynosa.